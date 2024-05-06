Баку, 6 мая, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отправился с официальным визитом в Азербайджан. Об этом сообщаетагентство «Азери-Пресс» (АПА).

Tomas Tkacik/Global Look Press Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Уточняется, что он уже вылетел в Баку.

Агентство информирует, что в ходе визита Роберт Фицо в Азербайджан планируется подписание декларации о стратегическом партнёрстве между двумя государствами.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля избирательная комиссия Словакии официально подтвердила победу на президентских выборах представителя правящей партии «Голос — социальная демократия» Петера Пеллегрини. Он победил во втором туре, получив более 1,4 млн голосов (53,12%).

Позже газета Al Khaleej написала, что избрание Петера Пеллегрини президентом Словакии стало «политическим ударом» для США, ЕС и Украины, так как у президента России Владимира Путина появился новый союзник в Европе.

Издание обратило внимание на то, что Пеллегрини разделяет позицию премьер-министра Роберта Фицо, сербского президента Александра Вучича и премьера Венгрии Виктора Орбана, которые стали «непреодолимым препятствием» для США и ЕС по военной помощи Украине.