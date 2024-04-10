Абу-Даби, 10 апреля, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Избрание Петера Пеллегрини президентом Словакии стало «политическим ударом» для США, ЕС и Украины, так как у президента России Владимира Путина появился новый союзник в Европе. Об этом пишет газета Al Khaleej.

ТАСС/EPA/MARTIN DIVISEK Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини

Как отметили авторы статьи, победа Пеллегрини стала ещё одним «сдвигом» в политике Европы. По мнению автора газеты, Киев потерял ещё одного союзника, который оказал ему военную поддержку на сумму $750 млн в период с 2022 по 2023 год. В материале подчёркивается, что, несмотря на то, что президентские полномочия в Словакии ограничены, Пеллегрини теперь является главнокомандующим словацкой армии и обладает правом вето в парламенте.

«Таким образом, европейские страны, США и Украина вместе получили новый политический удар в своих отчаянных попытках предоставить политическую, военную и финансовую поддержку Украине, чтобы она могла продолжать борьбу против российских войск и избежать поражения», — добавили авторы публикации.

Вместе с тем издание обращает внимание на то, что Пеллегрини разделяет позицию премьер-министра Роберта Фицо, сербского президента Александра Вучича и премьера Венгрии Виктора Орбана, которые стали «непреодолимым препятствием» для США и ЕС по военной помощи Украине.

Как передавало ИА Регнум, избирательная комиссия Словакии 7 апреля официально подтвердила победу на президентских выборах представителя правящей партии «Голос — социальная демократия» Петера Пеллегрини. Он победил во втором туре, получив более 1,4 миллиона голосов (53,12%). Его конкурент, бывший министр иностранных дел Словакии Иван Корчок, представляющий либеральную оппозицию, получил 46,88%.

Корчок до официальных итогов признал победу Пеллегрини и поздравил его, добавив, что разочарован результатами голосования.

Пеллегрини до этого был спикером парламента Словакии. Фицо в январе заявил, что правящая партия поддержит его на выборах. Сам Фицо выступает за нормализацию отношений с Россией.

Доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Юрий Борисёнок заявил, что победа представителя правящей партии «Голос — социальная демократия» Петера Пеллегрини на президентских выборах в Словакии означает, что страна будет продолжать проводить в отношении России самостоятельную, разумную и чётко определённую политику.