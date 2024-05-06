Вихоревка, Иркутская область, 6 мая, 2024, 14:40 — ИА Регнум. В Братском районе Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с пожарами на территории садоводческих товариществ (СНТ). Об этом сообщил мэр Братского района Александр Дубровин.

РИА Новости/МЧС РФ

«Режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров введён в Братском районе с 17:00 сегодня (12:00 мск. — Прим. ред.), 6 мая», — написал Дубровин в Telegram-канале.

Он отметил, что сильнейший порывистый ветер осложняет работу, разгоняя огонь на большую территорию.

По данным губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, в результате пожаров пострадала женщина. Она в крайне тяжелом состоянии. Её готовят к эвакуации в Братскую районную больницу, написал Кобзев в Telegram-канале.

Он отметил, что в результате пожара пострадало много дачных домов. Глава региона уточнил, что в Вихоревку перебрасываются пожарные-десантники из Усть-Илимска, Железногорска-Илимского, Нижнеудинска, Братска общей численностью более 70 человек, а также две группы на пожарных машинах из Новой Игирмы. Кроме того, будет задействован пожарный поезд.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая региональное МЧС сообщило, что в пяти СНТ в Братске и Вихоревке Иркутской области произошли пожары. Кроме того, по данным МЧС, в Вихоревке ликвидируют пожары, возникшие в четырёх садоводствах, расположенных рядом: «Весна», «Локомотив», «Укские дачи», «Виктория». На месте работают 17 единиц техники, включая инженерную.