Москва, 6 мая, 2024, 16:16 — ИА Регнум. «Росмолодёжь» подходит к организации вовлечения молодёжи в науку через выстраивание последовательной связки. Об этом заявил заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Денис Аширов в прямом эфире программы «Голос молодых» студии ЭИСИ на Международной выставке-форуме «Россия».

Дискуссия была посвящена актуальным вопросам молодёжной политики, подготовке нового поколения специалистов и проектам «Росмолодёжи».

«Росмолодёжь» подходит к организации вовлечения молодёжи в науку через выстраивание последовательной связки: молодые учёные — технологическое предпринимательство — стартап как диплом», — пояснил эксперт.

Он отметил, что в России формируются соответствующие площадки, например, в Архангельске создаётся центр компетенций в рамках развития научной деятельности. Кроме этого, «Росмолодёжь» выстраивает большой пласт профилактической работы.

По его словам, важно соблюсти баланс между реальным общением и цифровым миром, чтобы не уйти в него совсем.

Эксперт обратил внимание на то, что молодые люди уже создают свой бизнес, развивают идеи, «Росмолодёжь» делает для них образовательные курсы, помогает реализовать проекты и создает специальные площадки для коммуникаций.

Аширов также подчеркнул приоритетное значение цикла праздничных мероприятий к Дню Победы в патриотическом воспитании молодого поколения. По его словам, наряду с традиционными федеральными акциями, такими как «Георгиевская ленточка» или «Окна Победы», в регионах реализуются собственные проекты, в том числе персонально ориентированные на ветеранов.

Как передавало ИА Регнум, в Доме молодёжи на международной выставке-форуме «Россия» 12 апреля состоялось открытие сезона форумов платформы «Росмолодёжь. События», также мероприятие прошло в онлайн-формате в 27 регионах России под единым слоганом «Поехали на форумы — 2024». В 2024 году линейка форумов «Росмолодёжи» представлена 43 мероприятиями в 27 регионах страны от Калининграда до Камчатки во всех федеральных округах, включая новые регионы России. В день открытия сезона мероприятий платформа «Росмолодёжь. События» запустила работу экспертного клуба выпускников форумов «Гагарин», представители которого присоединились к шествию «Время вперёд!».

Руководитель «Росмолодёжи» Ксения Разуваева отметила, что форумы становятся важным шагом в карьерной траектории участников, площадки мероприятий — место привлечения компаний, партнёров молодых специалистов. На базе всех форумов запускается Центр карьеры, который в режиме нон-стоп будет осуществлять поставку вакансий и отбор участников на форумах, отметила глава «Росмолодёжи».