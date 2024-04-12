Москва, 12 апреля, 2024, 21:34 — ИА Регнум. В Доме молодёжи на международной выставке-форуме «Россия» 12 апреля состоялось открытие сезона форумов платформы «Росмолодёжь. События», также мероприятие прошло в онлайн-формате в 27 регионах России под единым слоганом «Поехали на форумы — 2024», сообщила ИА Регнум пресс-служба Росмолодёжи.

РИА Новости

Как указывается в релизе, в 2024 году линейка форумов Росмолодёжи представлена 43 мероприятиями в 27 регионах страны от Калининграда до Камчатки во всех федеральных округах, включая новые регионы России. В день открытия сезона мероприятий платформа «Росмолодёжь. События» запустила работу экспертного клуба выпускников форумов «Гагарин», представители которого присоединились к шествию «Время вперёд!».

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко отметил важные особенности нового сезона: переход форумов в круглогодичный формат работы молодёжных образовательных центрах по всей стране и расширение категории участников.

«Сегодня проходит старт всей системы молодёжных форумов, в которых ежегодно участвуют более миллиона двухсот тысяч ребят. Принципиальным решением Президента с этого года в молодёжных форумах могут принять участие подростки, начиная с 14 лет. Перед ними открыты огромные возможности. Также наши международные друзья с Всемирного фестиваля молодёжи — гости из 190 стран мира — получат возможность участвовать в молодёжных форумах по всей стране и учиться в 16 молодёжных круглогодичных образовательных центрах», — сказал он.

Руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева назвала три ключевых нововведения нового сезона.

«Происходит трансформация форумов из ярких событийных «вспышек» — в большую полноценную систему для молодых людей. Президент запустил работу круглогодичных молодёжных центров: к четырём действующим присоединились еще 12 центров по всей стране», — отметила она.

Второе ключевое нововведение, по словам Разуваевой, заключается в том, что форумы становятся важным шагом в карьерной траектории участников, площадки мероприятий — место привлечения компаний, партнёров молодых специалистов. На базе всех форумов запускается Центр карьеры, который в режиме нон-стоп будет осуществлять поставку вакансий и отбор участников на форумах, отметил глава Росмолодёжи.

«Третье (нововведение — Прим. ред.)— расширение категории участников: форумы теперь доступны подросткам от 14 до 17 лет, на мероприятия можно будет приехать всей семьёй, а также на форумах будут организованы семейные выходные», — сказала Разуваева.

Председатель правления «Движения Первых» Григорий Гуров в свою очередь рассказал, как дети будут интегрированы в форумы Росмолодёжи.

«В 2024 году школьники и студенты СПО впервые примут участие во всех 43 форумах Росмолодёжи. «Движение Первых» при поддержке ведомства подготовило для них полноценные профориентационные смены. Более 5000 ребят от 14 до 17 лет смогут получить уникальный опыт и полезные навыки в тех сферах деятельности, которые рассматривают как будущую профессию. Кроме того, у каждого участника будет возможность проявить инициативу и представить свой проект на грантовом конкурсе Росмолодёжи», — подчеркнул он.

Руководитель федеральной дирекции форумов Росмолодёжи Екатерина Антонова рассказала ещё об одном нововведении: частью программ форумов станут образовательные экскурсии на крупнейшие местные предприятия, в компании, корпорации. Совместно с «Росмолодёжь. Карьера» на каждом форуме будет открыта Ярмарка вакансий, доступных в данном субъекте Федерации.

На ВДНХ прошла презентация наработок программы «Творческой мастерской» в Мастерской управления «Сенеж» — ежегодного образовательного мероприятия, которое в этом году объединило 90 лучших выпускников и 43 программных директоров форумов Росмолодёжи. Для 150 участников была проведена экскурсия от Российского общества «Знание» и Роскосмоса.

Всероссийский форум «ШУМ» организовал работу студии подкастов. Ассоциация волонтёрских центров провела презентацию волонтёрского корпуса. Кроме того, все желающие смогли поучаствовать в сборе «Корзины добра» для военнослужащих СВО, подать заявку на вступление в регистр доноров костного мозга.

Во время запуска юбилейного пятого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» состоялась презентация песни «Мы — молодёжь», которая станет музыкальным спутником всех форумов. Её исполнили резиденты арт-кластера Владимир Бабенко и Наталия Калюжная.

Проект «Другое Дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей» проведёт на площадках форумов уникальные интерактивные задания на тему экологии, спорта, образования, искусства и волонтёрства. За их выполнение участникам будут начисляться баллы в сервисе «Другое Дело» ВКонтакте, которые можно обменять на билеты в музеи и театры, онлайн-подписки, путешествия, стажировки и призы от партнёров мероприятий.

Также к программе открытия форумного сезона присоединились регионы, которые в этом году станут эпицентрами молодёжных событий.

На обновлённой платформе «Росмолодёжь. События» открылась регистрация на всероссийские форумы: «Экосистема. Заповедный край», «Бирюса», Всероссийский форум рабочей молодёжи, «Шерегеш», «Ростов», «ГосСтарт» и окружные форумы: «БерегА», «Каспий», «Ладога», «На волне».

Ранее была доступна регистрация на всероссийские форумы «Арктика. Лёд тронулся», «ШУМ», «Машук», «Пик возможностей», «Инженеры будущего», «ОстроVa», «Область будущего» и окружные форумы «Алтай. Территория развития», «УТРО», «Метеор».

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 29 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию поручил объединить положительный опыт в сфере молодёжной политики и запустить в этом году новый нацпроект «Молодёжь России». Он также отметил важную роль наставников в воспитании молодого поколения.

1 апреля пресс-служба Кремля опубликовала поручения главы государства правительству. Президент поставил в том числе задачу разработать национальный проект «Молодёжь и дети».