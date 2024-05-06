Санкт-Петербург, 6 мая, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Актёр Александр Майоров, снимавшийся в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», попал под машину в Санкт-Петербурге. Его госпитализировали с серьёзными травмами, сообщает 6 мая MK.RU.

Кадр из видео Александр Майоров

Накануне автомобиль Subaru сбил 44-летнего актёра, когда тот пытался перейти дорогу вне пешеходного перехода. Это произошло около 22 часов на Приморском шоссе.

Майоров получил два перелома костей правой ноги, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Его поместили в отделение реанимации в одной из городских больниц.

За рулём Subaru Forester находился мужчина, который только в этом году получил семь протоколов за превышение скорости и один за отсутствие водительских прав. По его словам, он не успел затормозить, увидев Майорова на дороге, но после ДТП остался на месте и вызвал экстренные службы.

Александр Майоров служит в Театре на Литейном и театре «Приют комедианта». Он также снимался в фильмах и сериалах «Ментовские войны-3», «Смерш. Новое», «Условный мент — 2», «Самогон», «Камея из Ватикана» и других.