Херсон, 6 мая, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области гражданина Украины, который собирал данные о российских военных и дислокации техники, сообщили в УФСБ по региону.

Андрей Стенин

Украинским агентом оказался житель села Новониколаевка Скадовского района.

Как установило следствие, мужчина с марта 2022 года по январь 2023 года осуществлял сбор и передачу СБУ сведений о местонахождении российских военных и техники с целью срыва выполнения задач ВС России.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3886836" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«В отношении задержанного следственным отделом УФСБ России по Херсонской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ «Шпионаж». В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к указанной противоправной деятельности. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы», — указали в УФСБ.

3 мая ИА Регнум сообщало, что в ЛНР задержали украинку, передавшую Киеву координаты для нанесения удара по городу Антрациту. Как призналась сама задержанная, она также передала координаты для нанесения удара ВСУ по районам Антрацита с большим скоплением жилых домов, детских и спортивных объектов.