Минск, 6 мая, 2024, 09:30 — ИА Регнум. Против России могут быть использованы оружие и взрывчатка, которые поступают с территории Украины в Белоруссию. Об этом заявил глава белорусского МИД Сергей Алейник.

Kay Nietfeld/Global Look Press

По его словам, украинская сторона «достаточно часто» устраивает провокации, пытается перебросить на белорусскую территорию оружие и взрывчатку, чтобы в дальнейшем использовать их для совершения террористических актов. Только в 2023 и 2024 годах было пресечено 40 каналов перевозки оружия и взрывчатки в Белоруссию.

«Мы же понимаем, что сегодня сфера [враждебных] устремлений во многом нацелена не только на Беларусь, но и на Россию. Поэтому каналы переброски оружия и взрывчатки, естественно, могут быть использованы в любом месте», — приводит слова Алейника Lenta.ru.

Он добавил, что КГБ Белоруссии обезвредило украинскую резидентуру — около 20 человек. Были задержаны около 30 диверсантов, которые в числе прочего готовили теракты.

Как сообщало ИА Регнум, в январе в Белоруссии задержали и арестовали гражданина Украины, который по заданию украинских спецслужб переправлял через границу на белорусскую территорию беспилотники, оружие и взрывчатку. Украинец делал схроны в лесу. В ходе следствия обнаружены тайники, изъято огнестрельное оружие и взрывчатые вещества. Правоохранительные органы Белоруссии возбудили уголовное дело.