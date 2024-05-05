Москва, 5 мая, 2024, 18:06 — ИА Регнум. В Нижнем Царицынском пруду на юге Москвы утонула женщина, сообщил 5 июня РЕН ТВ.

РИА Новости/Владимир Баранов

По информации журналистов, охранники парка заметили тело в воде и вызвали полицию. Женщину достали, по внешнему виду ей 55–60 лет.

Личность погибшей не сообщается. Прибывшие на место правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле на озере Байкал в Иркутской области перевернулась аэролодка, в которой находились шестеро человек. Лодка попала в ледовую трещину и стала тонуть. Четыре человека смогли выбраться на лёд, а двое утонули, не успев выбраться из судна.

В Курганской области в апреле утонул пьяный мужчина. Он переходил по пешеходному мосту, которым запретили пользоваться на время половодья, и упал в воду.