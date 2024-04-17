Иркутск, 17 апреля, 2024, 06:38 — ИА Регнум. Аэролодка с шестью пассажирами перевернулась на озере Байкал в Иркутской области, два человека погибли. Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

МЧС России

«На Байкале перевернулась аэролодка. На борту находились шесть человек. Четверо из них выбрались на лёд самостоятельно, ещё двое остались внутри судна и утонули», — уточняется в сообщении ведомства.

По данным ГУ МЧС по Иркутской области, в 3 км от берега движущаяся аэролодка оказалась в ледовой трещине шириной 3 м, погрузилась в воду и перевернулась. Утонули мужчина и женщина.

Инцидент произошёл в Иркутской области в 4 км от посёлка Большое Голоустное. Отмечается, что в акватории озера работали три специалиста Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

В региональном ГУ МЧС также пояснили, что из-за активного таяния льда за сутки в Иркутской области были закрыты шесть ледовых переправ. Две из них находятся на реке Витим в Бодайбинском районе, три — на реках Непа и Нижняя Тунгуска в Катангском районе, ещё одна — на Илиме в Нижнеилимском районе. Везде выставлены знаки запрета движения всех видов транспорта, возведены снежные валы и установлены шлагбаумы.

По предварительным данным, причиной трагедии стало грубейшее нарушение правил плавания и правил перевозки пассажиров.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Курганской области пьяный мужчина погиб, упав с моста, который был закрыт из-за паводка. Вопреки установленному запрету мужчина переходил реку через пешеходный мост, передвижение по которому было запрещено на период половодья.