Вашингтон, 5 мая, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Машина врезалась в ограду Белого дома в Вашингтоне, водителя обнаружили мёртвым. Об этом сообщила Секретная служба США на странице в соцсети X.

Сергей Мамонтов/РИА Новости

«Транспортное средство врезалось на высокой скорости в ограду внешнего периметра Белого дома», — сообщили силовики.

Отмечается, что инцидент произошёл в субботу, 4 мая, около 22:30 по местному времени (05:30 мск 5 мая). Офицеры убрали транспортное средство и попытались оказать помощь водителю, но он был мёртв.

В службе уточнили, что столкновение автомобиля с воротами не представляло угрозы Белому дому. Причины происшествия расследуют.

Как передавало ИА Регнум, аналогичный инцидент произошёл в январе. Автомобиль протаранил ограду Белого дома. Водителя задержали сотрудники полиции в Вашингтоне. Никто не пострадал.

В декабре 2023 года в американском штате Делавер водитель легкового автомобиля врезался в машину рядом с автоколонной президента США Джо Байдена. Агенты Секретной службы США окружили машину и направили оружие на водителя, который сразу же поднял руки вверх. Уточняется, что Байден и сопровождавшая его первая леди США не пострадали.