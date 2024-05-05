Лас-Вегас, США, 5 мая, 2024, 08:43 — ИА Регнум. Мексиканский боксёр Сауль Альварес победил своего соотечественника Хайме Мунгию в бою, на кону в котором стоял его титул абсолютного чемпиона мира среди боксёров-профессионалов во втором среднем весе.

Mikael Ona/Zuma/TASS Мексиканский боксёр Сауль Альварес

Поединок проходил в Лас-Вегасе и продлился все 12 заявленных раундов. По его итогам судьи единогласным решением со счётом 117:110, 116:111, 115:112 отдали победу Альваресу.

Эта защита титула абсолютного чемпиона мира по боксу стала для 33-летнего Альвареса четвёртой, после того как в ноябре 2021 года он завоевал это звание, одержав верх над представителем США Калебом Плантом.

В активе абсолютного чемпиона мира эта победа стала 60-й (39 — нокаутом) при двух поражениях и двух ничьих. Для 37-летнего Мунгии это первое поражение при 43 победах (34 — нокаутом).

Как сообщало ИА Регнум, 4 мая стало известно, что поединок между чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксёрской организации (WBO) и Международной боксёрской федерации (IBF) в полутяжёлом весе россиянином Артуром Бетербиевым и ещё одним россиянином — чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Super) Дмитрием Биволом, перенесли на конец года. Такое решением было принято из-за травмы Бетербиева.

Бетербиев в середине января нокаутировал британца Каллума Смита в бою за титулы чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC, IBF и WBO. В седьмом раунде россиянин дважды подряд отправил оппонента в нокдаун, после чего угол британца выбросил полотенце.