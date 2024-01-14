Монреаль, Канада, 14 января, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Российский боксёр Артур Бетербиев победил нокаутом британца Каллума Смита в бою за титулы чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC), Международной боксёрской федерации (IBF) и Всемирной боксёрской организации (WBO). Поединок проходил в Монреале.

Patrice Laroche/AP/TASS

Первоначально он должен был состояться 19 августа 2023 года, однако его перенесли из-за проблем со здоровьем у российского боксёра.

В седьмом раунде Бетербиев два раза за несколько секунд отправил оппонента в нокдаун и после этого угол Смита выбросил полотенце.

По итогам боя в активе 38-летнего ни разу непобеждённого Бетербиева стало 20 побед (все — нокаутом), он в восьмой раз успешно защитил звание чемпиона мира по версии IBF, в четвертый — по версии WBC и во второй — по версии WBO. Для 33-летнего Смита это поражение стал вторым при 29 победах (21 нокаутом).

Как сообщало ИА Регнум, 1 мая 2023 года WBC отказал в одобрении на проведение поединка между российскими боксёрами Бетербиевым и Дмитрием Биволом. По словам президента совета Маурисио Сулеймана, такое решение приняли из-за конфликта на Украине.

Бетербиев 29 января 2023 года победил британского спортсмена Энтони Ярда. В восьмом раунде боксёру из Британии засчитали техническое поражение.