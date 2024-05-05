Темрюкский район, Краснодарский край, 5 мая, 2024, 03:45 — ИА Регнум. Огнеборцы ликвидировали открытое горение в Краснодарском крае, где огонь охватил пять нежилых зданий на территории базы отдыха в станице Голубицкой. Об этом в ночь на 5 мая сообщили в пресс-службе МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум МЧС

«В Краснодарском крае пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Для ликвидации последствий возгорания МЧС России задействовало 90 специалистов и 28 единиц техники. Огнеборцы локализовали пожар на площади 1,2 тыс. кв. м.

Как передавало ИА Регнум, вечером 4 мая произошло возгорание складского помещения в селе Белоглинка в Республике Крым. Для тушения пожара МЧС России задействовало 72 специалиста и 21 единицу техники. Около 18:15 пожар локализовали на площади 1 тыс. кв. м. Позднее в ведомстве сообщили, что огнеборцы ликвидировали возгорание.