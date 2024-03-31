Лондон, 31 марта, 2024, 22:03 — ИА Регнум. «Манчестер Сити» 31 марта сыграл вничью с лондонским клубом «Арсенал» в матче 30-го тура Английской премьер-лиги.

Иван Шилов ИА REGNUM

Встреча завершилась со счётом 0:0. «Арсенал», заработав 65 очков, не смог догнать лидирующий «Ливерпуль» в турнирной таблице. «Манчестер Сити» с 64 очками занимает третье место.

Как передавало ИА Регнум, 29 марта АПЛ запретила бол-боям (мальчикам, подающим мячи) возвращать мяч игрокам во время матчей. В обновлённом постановлении лиги говорится, что мячи должны оставаться на специальных подиумах, откуда игроки будут забирать их сами.

По мнению руководства лиги, такое решение позволит не давать преимущества хозяевам поля, когда бол-бои могут возвращать мячи игрокам быстро либо специально не спешить, в зависимости от того, как складывается матч для их команды. При этом, согласно новым правилам, количество используемых мячей будет увеличено до 14 — по семь с каждой стороны поля.