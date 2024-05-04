Симферополь, 4 мая, 2024, 22:11 — ИА Регнум. Сотрудники противопожарной службы ликвидировали возгорание на складе в селе Белоглинка в Республике Крым. Об этом вечером 4 мая сообщили в пресс-службе МЧС России.

МЧС России

«В Крыму огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на складе», — говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях около 16:39 по местному времени (совпадает с мск). По прибытии на место было установлено, что горит одноэтажное складское помещение.

Для тушения пожара МЧС задействовало 72 специалиста и 21 единицу техники. Около 18:15 огнеборцы локализовали пожар на площади 1 тыс. кв. м. Позднее открытое горение ликвидировали.

Как передавало ИА Регнум, 4 мая крупный пожар вспыхнул на северо-востоке Москвы, его потушили около 13:05 мск. По данным МЧС, горел рубероид на крыше строящегося жилого комплекса «Руставели». Площадь пожара составила 20 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало.