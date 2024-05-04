Астана, 4 мая, 2024, 17:48 — ИА Регнум. В одной из закусочных в районе Байконыр в Астане 4 мая вспыхнул крупный пожар. Во время тушения взорвались несколько газовых баллонов, сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана.

МЧС Казахстана

«Очередной пожар зафиксирован в ресторане в Астане. В районе Байконыр горит донер-кафе», — сообщили в МЧС республики.

Для борьбы с огнём мобилизовали более 20 человек личного состава МЧС и четыре единицы спецтехники. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.

К настоящему моменту горение локализовали. В ходе тушения пожара произошло четыре или пять взрывов газовых баллонов, отметили в ведомстве. Информации о пострадавших не было.

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В Алма-Ате 2 мая вспыхнул крупный пожар на складе с товарами в Бостандыкском районе. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. На следующий день крупный пожар на складе стройматериалов вспыхнул в Актобе. Площадь составила 650 кв. м.

Крупный пожар в кафе в городе Уральске на западе Казахстана произошёл в январе. В результате два человека погибли и ещё шестеро получили различные травмы.

4 мая на северо-востоке Москвы, в строящемся ЖК «Руставели», вспыхнул крупный пожар. На крыше здания загорелся рубероид. К настоящему моменту возгорание ликвидировали.