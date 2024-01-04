Уральск, Казахстан, 4 января, 2024, 08:42 — ИА Регнум. Тела двух человек обнаружены в здании кафе, обрушившемся в результате взрыва газовоздушной смеси в городе Уральске на западе Казахстана. Ещё шестеро пострадали, сообщает 4 января пресс-служба департамента по ЧС Западно-Казахстанской области.

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Шесть человек, уточнили в ведомстве, извлекли из-под разрушенных конструкций. Пятерых доставили в больницы, один пострадавший отказался от госпитализации.

«Также обнаружены двое погибших, их личности устанавливаются», — говорится в сообщении.

Спасатели не исключают, что под завалами могут оставаться люди. На месте происшествия работают представители экстренных служб.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 4 января взрыв и последующий пожар произошли в кафе RIZYQ на улице Сырыма Датова в Уральске. В результате двухэтажное здание обрушилось. После ликвидации пожара начался разбор завалов.