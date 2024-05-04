Париж, 4 мая, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сбил на собственном автомобиле велосипедиста. Об этом сообщила газета Figaro.

Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Бонапарта в Париже вечером 3 мая.

«Он (министр. ― Прим. ред.) врезался на перекрёстке в велосипедиста, который проехал на красный свет», ― уточнил источник.

По словам представителя полиции, велосипедиста экстренно доставили в больницу. Он получил ушиб лица. Также медики, предположительно, диагностировали у него травму головы. Сам министр не пострадал.

Брюно Ле Мэр прошёл тесты на содержание алкоголя и наркотиков в крови, оба оказались отрицательными.

Как сообщало ИА Регнум, 26 апреля министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир попал в аварию, его автомобиль перевернулся после того, как проехал на красный свет и столкнулся с другой машиной. Главу министерства доставили в больницу, его состояние медики оценили как средней степени тяжести.

Бен-Гвир попал в аварию, когда возвращался с места происшествия в городе Рамла в центральной части страны. Обстоятельства, при которых машина опрокинулась на дороге, не уточняются.

В Свердловской области, в посёлке Белокаменном, 21 апреля молодой человек в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил шестиклассницу. За рулём Hyundai Creta находился сын владельца магазина «Скрепка» Кирилл Красноумов. Во время езды он отвлёкся на телефон, съехал с дороги, где 13-летняя девочка выгуливала собаку. От полученных травм подросток скончался на месте. Также от удара погиб и её алабай. Водитель скрылся с места ДТП.