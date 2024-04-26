Тель-Авив, Израиль, 26 апреля, 2024, 18:36 — ИА Регнум. Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир попал в аварию, его автомобиль перевернулся после того, как проехал на красный свет и столкнулся с другой машиной.

Илья Ефимович / dpa / Global Look Press)

Министра доставили в больницу, его состояние оценивается как «средней степени тяжести».

По данным портала Ynet, Бен-Гвир попал в аварию, когда возвращался с места происшествия в городе Рамла в центральной части страны. Обстоятельства, при которых машина опрокинулась на дороге, не уточняются.

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Ранее израильская полиция сообщила, что в Рамле вооружённый ножом человек напал на улице на 18-летнюю девушку, нанеся ей серьёзные раны. Нападавший был нейтрализован на месте, пострадавшую госпитализировали. Полиция сейчас расследует обстоятельства случившегося.

Как передавало ИА Регнум, летом 2023 года неподалёку от города Кфар-Саба в центральном районе Израиля трое человек получили ранение при наезде автомобиля на толпу протестующих. Подозреваемого в ДТП оперативно задержали. На кадрах ролика, опубликованного в социальных сетях, видно, как автомобиль намеренно въезжает прямо в толпу демонстрантов на шоссе 533. Собравшиеся проводили акцию протеста против судебной реформы правительства.