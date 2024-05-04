Анкара, 4 мая, 2024, 13:38 — ИА Регнум. У танкера Sea Marine 1, следующего из Греции в Россию, вышел из строя двигатель в проливе Дарданеллы, сообщило Управление береговой охраны Турции.

Wang Shang/XinHua/Global Look Press

«У танкера Sea Marine 1 вышел из строя двигатель у моста через пролив Дарданеллы», — сообщили в управлении.

По данным ведомства, 180-метровый танкер, следовавший без груза, заглох в районе моста Чаннакале. Судно, идущее под флагом Вьетнама, отбуксировали к причалу Шевкетие, где оно бросило якорь.

Пролив Дарданеллы соединяет Средиземное и Мраморное моря.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле пассажирский теплоход «Лотос», на борту которого находились 48 пассажиров и четыре члена экипажа, из-за поломки встал на якорь около Владивостока. Предварительной причиной остановки называли техническую неисправность.

В октябре 2023 года у сухогруза Mitsos, следовавшего из Греции на Украину, сломался двигатель в проливе Дарданеллы. Танкер длиной 195 метров отогнали на якорную стоянку в районе Бозджаада.