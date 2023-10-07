Анкара, 7 октября, 2023, 15:48 — ИА Регнум. У сухогруза Mitsos, который следует из Греции на Украину, сломался двигатель в проливе Дарданеллы. Об этом 7 октября сообщила береговая охрана Турции в соцсети X (ранее Twitter).

Xinhua/globallookpress

«У 195-метрового сухогруза Mitsos, следующего из Греции на Украину, при прохождении пролива Дарданеллы вышел из строя двигатель», — говорится в сообщении.

Уточняется, что буксир в сопровождении судна-лоцмана береговой охраны отогнал потерявший ход сухогруз на якорную стоянку в районе Бозджаада.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября сухогруз, который следовал из России, столкнулся с контейнеровозом около берегов Стамбула в Мраморном море. В результате этого инцидента никто не пострадал и не было выявлено ущерба окружающей среде.

В японской префектуре Вакаяма 25 августа столкнулись два грузовых судна. В результате инцидента два человека пропали без вести. Столкнулись судно под флагом Японии и сухогруз под флагом Либерии.