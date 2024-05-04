Хабаровск, 4 мая, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Пожарные полностью потушили возгорание в одном из торговых центров в Хабаровске. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба МЧС.

МЧС России. Кадр из видео

«В Хабаровске огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в торговом центре», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что в результате возгорания никто не пострадал.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее 4 мая в торговом центре в южной части Хабаровска загорелась крыша. Из горящего здания смогли самостоятельно эвакуироваться 270 человек, в работах по тушению пожара задействовали 20 специалистов МЧС и десять единиц служебной техники.

Днём ранее, 3 мая, в Приморье из-за оставленной в одной из квартир зажжённой свечи вспыхнул пожар в многоквартирном доме. Сотрудники МЧС спасли из горящего здания 15 человек.

В тот же день в Берлине на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl вспыхнул пожар. Предприятие принимает участие в выпуске зенитных ракетных систем IRIS-T, поставляемых немецкой стороной Киеву.