Наступивший, 801-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован очередной попыткой киевского режима совершить террористическую атаку на Крымский полуостров с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS. О том, что над территорией Крыма в ночь на 4 мая дежурные средства ПВО уничтожили четыре такие ракеты, информирует Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Россия предупреждает страны Запада, что все агрессивные действия против Крыма обречены на провал и в ответ на них последует сокрушительный удар возмездия, отмечала 3 мая на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Тем временем непосредственно в зоне СВО бойцы группировки войск «Центр» выявили и поразили 380 целей противника, в том числе 12 опорных пунктов и около 100 позиций полевой артиллерии Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как сообщил 4 мая «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, также подразделения группировки при огневой поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение живой силе и технике формирований украинских бригад в районах Очеретино, Уманской, Нетайлово и Соловьёво.

Немецкое издание Die Welt написало о создании «ужасающего» российского оружия — усовершенствованной модели тяжелой огнемётной системы ТОС-3, против которой не помогут даже бункеры. В подтверждение приведены слова полковника австрийских Вооруженных сил Маркуса Райснера, указавшего, что в сравнении с ТОС-1 и ТОС-2 усовершенствованная модель ТОС-3 стала «ещё более разрушительной» и эффективной за счёт возросшей точности.

При этом, по словам Райснера, ТОС-3 способна запускать свои «абсолютно смертоносные термобарические снаряды» на большее расстояние, чем предыдущие версии ТОС. Военные аналитики пришли к выводу, что разрушительная сила снарядов ТОС-3 превращает систему в «беспощадную» артиллерию прорыва и появление такой ТОС на поле боя может стать самым страшным оружием России в борьбе против Украины.

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