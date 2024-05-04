Штат Калифорния, США, 4 мая, 2024, 04:33 — ИА Регнум. Россиянин Александр Винник, арестованный в США по делу об отмывании денег, признал в суде свою вину в рамках сделки с американской прокуратурой. Об этом 4 мая сообщил его адвокат Аркадий Бух.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Сегодня у нас была кульминация вот это многолетней саги, где речь шла либо о суде присяжных, либо о признании вины… В ходе переговоров прокуратура согласилась снизить количество потенциальных жертв, согласилась ограничить долларовый ущерб», — указал адвокат в беседе с «Известиями».

Он также отметил, что сделка с прокуратурой и признание вины позволили существенно снизить срок тюремного заключения. Защита рассчитывает, что на предстоящем судебном слушании, в ходе которого будет вынесен приговор, число лет заключения составит около десяти.

Как передавало ИА Регнум, россиянина задержали в июле 2017 года в Греции по запросу США. Власти обвиняют Александра Винника в отмывании денег от 4 млрд до 9 млрд долларов через уже не существующую интернет-биржу криптовалют BTC-e. В августе 2022 года он был экстрадирован из Франции через Грецию в США.