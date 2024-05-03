* — экстремистская организация, признанная в РФ нежелательной

Москва, 3 мая, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Московские адепты китайской секты «Фалуньгун» (экстремистская организация, признана нежелательной в РФ) связаны с властями США, сообщил 3 мая РЕН ТВ.

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«Сейчас организация активно сотрудничает с Госдепартаментом США, а её различные филиалы работают по всему миру, занимаясь подрывной деятельностью», — считают следователи.

Лидером российского филиала секты является Наталья Миненкова. По данным следствия, на протяжении последних трёх лет она обеспечивала подпольную работу Центра духовного и физического совершенствования «Фалунь Дафа» (экстремистская организация, признанная в РФ нежелательной).

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Четверых адептов «Фалунь Дафа» задержали 3 мая в Москве. Во время обысков у них изъяли экстремистскую литературу, которую те распространяли через разветвленную сеть приверженцев.

Как прокомментировал профессор религиоведения Александр Дворкин, сторонники подобного рода учений обычно заканчивают не очень хорошо. Эксперт пояснил, что в секте от них требуют отречения от родственников, а применяемые так называемые духовные практики обычно приводят к полному расстройству личности и суициду.

Как сообщало ИА Регнум, 3 мая следователи в Москве возбудили уголовное дело против адептов секты «Фалунь Дафа» по статье о деятельности нежелательной организации (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ). По версии следствия, с 31 июля 2020 года по 22 октября 2023 года Миненкова совместно с группой лиц незаконно организовала в Москве работу секты. Последователей секты заставляли отказываться от профессиональной медицинской помощи и совершать ритуальные самоубийства. Всего в Москве задержали четверых адептов «Фалунь Дафа».