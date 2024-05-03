* — экстремистская организация, признанная в РФ нежелательной

Москва, 3 мая, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Следователи в Москве возбудили уголовное дело против адептов секты «Фалунь Дафа» (экстремистская организация, признанная в РФ нежелательной). Об этом 3 мая сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

ГСУ СК России по г. Москве

По данным ведомства, с 31 июля 2020 года по 22 октября 2023 года женщина совместно с группой лиц незаконно организовала в Москве работу центра «Фалунь Дафа». При этом фигурантка сбывала литературу нежелательных организаций.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о деятельности нежелательной организации (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ). Дома у подозреваемых провели обыски, в ходе которых изъяли предметы, имеющие значение для следствия.

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По данным СМИ, всего в Москве задержали четверых адептов секты.

Как передавало ИА Регнум, в апреле силовики ликвидировали на Алтае ячейку секты «Алля Аят» (запрещенное в России экстремистское религиозное движение), где лечили пенсионеров и больных «особенным чаем» и журналами. Оперативники накрыли штаб-квартиру организации как раз в тот момент, когда адепты проводили свои обряды. За 25 лет существования секты в стране десятки её последователей умерли, потому что верили в это, а не настоящим врачам. Кроме того, люди оформляли на себя кредиты, чтобы расплатиться за такое «лечение».