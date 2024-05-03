Манила, 3 мая, 2024, 15:23 — ИА Регнум. На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом 3 мая сообщил на сайте Институт вулканологии и сейсмологии страны.

Анастасия Павлова ИА Регнум

По информации института, подземные толчки магнитудой 6,0 произошли около 18:16 (13:16 мск) в районе филиппинского острова Лейте.

Очаг землетрясения залегал на глубине восьми километров. Сейсмологи предупредили, что в результате землетрясение возможны ущерб и афтершоки.

Как сообщало ИА Регнум, 1 мая на границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 4,0. Ранее, 28 апреля, на киргизско-таджикской границе зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,1.

Около берегов Японии 27 апреля зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,5. Его эпицентр находился на расстоянии 784 км к юго-востоку от города Хамамацу на острове Хонсю.

Возле побережья Тайваня 21 апреля зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1. Его эпицентр располагался в Южно-Китайском море, очаг залегал на глубине 20 километров.

У берегов Камчатки 17 апреля зарегистрировали два землетрясения магнитудой 4,8 и 5,2. Их не ощутили в населённых пунктах края.