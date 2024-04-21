Тайбэй, 21 апреля, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Около берегов острова Тайвань зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1. Об этом 21 апреля сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Johnson Lai/AP/TASS

Землетрясение произошло в 10:40 (05:40 мск) около берегов уезда Хуалянь. Очаг подземных толчков находился в Южно-Китайском море на глубине 20 километров.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, утром 3 апреля на Тайване произошло самое мощное за последние 25 лет землетрясение. Магнитуда наиболее сильных подземных толчков достигла 7,7 и 6,5. Их ощутили в восточных китайских провинциях Фуцзянь и Цзянси, а в южных префектурах Японии из-за этого объявили угрозу цунами.

Количество погибших в результате сильного землетрясения на Тайване достигло девяти человек, и ещё 1038 человек в результате него пострадали. Позднее стало известно, что сейсмологи зарегистрировали на Тайване не менее 322 повторных подземных толчков.