Украина, 3 мая, 2024, 10:10 — ИА Регнум. Газопровод и склады получили повреждения в подконтрольной Киеву части Херсонской области, написал 3 мая назначенный киевским режимом глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале.

Victor Lisitsуn/Global Look Press

По его данным, в результате взрывов, в том числе в городе Херсоне, пострадали складские помещения и газопровод. Также он сообщил о повреждении объектов портовой инфраструктуры.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по объектам в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Как сообщало ИА Регнум, украинские СМИ 2 мая информировало о взрывах в Херсоне. Воздушную тревогу на тот момент на территории Херсонской области, временно оккупированной ВСУ, не объявляли.

Утром о повреждении промышленного объекта в Николаевской области сообщил глава местной администрации Виталий Ким. О каком объекте идёт речь, украинский чиновник не уточнил.