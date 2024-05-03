Николаев, Украина, 3 мая, 2024, 08:50 — ИА Регнум. В Николаевской области получил повреждение промышленный объект, написал 3 мая глава областной администрации Виталий Ким в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Повреждения получил объект промышленной инфраструктуры», — сообщил Ким, уточнив, что объект находится в Николаевском районе.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по объектам в Николаевской области.

Как информировало ИА Регнум, украинские СМИ вечером 2 мая распространили информацию о взрывах в городе Кривом Роге. Воздушную тревогу на тот момент не объявляли.

Как заявил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак, над Криворожским районом сбили дрон.