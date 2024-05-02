Кривой Рог, Украина, 2 мая, 2024, 20:09 — ИА Регнум. В городе Кривой Рог в Днепропетровской области прогремели взрывы, сообщил 2 мая украинский Telegram-канал «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM

Уточняется, что взрывы прогремели до объявления воздушной тревоги. Как заявил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак, силы ПВО ВСУ сбили над Криворожским районом беспилотник.

Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 19:28 мск.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по объектам в Днепропетровской области.

Как сообщало ИА Регнум, украинское «Зеркало недели» 2 мая распространило информацию о взрывах в городе Херсоне, временно находящимся под контролем Киева. При этом воздушную тревогу на территории Херсона и подконтрольной Киеву части Херсонской области украинские власти не объявляли.