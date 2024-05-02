Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Кривой Рог, Украина, 2 мая, 2024, 20:09 — ИА Регнум. В городе Кривой Рог в Днепропетровской области прогремели взрывы, сообщил 2 мая украинский Telegram-канал «Общественное».
Уточняется, что взрывы прогремели до объявления воздушной тревоги. Как заявил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак, силы ПВО ВСУ сбили над Криворожским районом беспилотник.
Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 19:28 мск.
Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по объектам в Днепропетровской области.
Как сообщало ИА Регнум, украинское «Зеркало недели» 2 мая распространило информацию о взрывах в городе Херсоне, временно находящимся под контролем Киева. При этом воздушную тревогу на территории Херсона и подконтрольной Киеву части Херсонской области украинские власти не объявляли.