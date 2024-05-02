Кривой Рог, Украина, 2 мая, 2024, 18:55 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в городе Кривом Роге в Днепропетровской области. Об этом 2 мая сообщило украинское издание «Страна».

(сс) Will Russell

Подробности не приводятся. Ранее в Днепропетровской области воздушная тревога не объявлялась.

Минобороны России не сообщало 2 мая о нанесении ударов по объектам в этом регионе на Украине.

Как передавало ИА Регнум, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ночью 27 апреля зафиксировали удар в Кривом Роге. По его словам, был прилёт с сильной детонацией.

1 мая Лебедев проинформировал, что Вооружённые силы России нанесли удар по складу украинских войск, расположенном в микрорайоне Таирово в Одессе. Он уточнил, что удар пришёлся по складу с боеприпасами, в результате чего произошла продолжительная серия взрывов, слышная за 20 километров.

Также Лебедев рассказал о нанесении ударов по базам с живой силой ВСУ на турбазах в Очакове. Позднее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что ВС РФ поразили штаб оперативного командования украинских войск «Юг».