Мюнхен, Германия, 3 мая, 2024, 08:27 — ИА Регнум. Команда «Барселона» интересуется возможностью приобретения полузащитника мюнхенского клуба «Бавария» Йозуа Киммиха. Об этом 3 мая сообщил журналист Ферран Корреас в соцсетях.

Sven Hoppe/dpa/Global Look Press Йозуа Киммих

По его словам, сам 29-летний немецкий футболист пребывает в восторге из-за возможности перейти в каталонский клуб.

Ранее появились сообщения о том, что Киммих может летом уйти из «Баварии», если не продлит соглашение с мюнхенской командой. При этом руководство «Баварии хочет получит за него не менее 50 млн евро.

В текущем сезон полузащитник сыграл за мюнхенскую команду в 39 матчах, отличившись в них двумя забитыми мячами и десятью голевыми пасами.

Как сообщало ИА Регнум, 22 апреля «Барселона» проиграла мадридскому «Реалу» в матче 32-го тура чемпионата Испании. Игра походила в Мадриде и закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

«Реал» 17 апреля обыграл «Манчестер Сити» в серии пенальти и вышел в полуфинал Лиги чемпионата УЕФА сезона 2023/24. «Барселона» же в рамках двухматчевого противостояния уступила французской команде «Пари Сен-Жермен» с общим счётом 4:6.