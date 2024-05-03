Москва, 3 мая, 2024, 03:08 — ИА Регнум. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предложило внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), включив туда административную ответственность в виде штрафа в размере от одного до двух миллионов рублей за нарушение операторами связи требований к оказанию услуг иностранцам и лицам без гражданства. Соответствующий законопроект размещён на портале проектов нормативных правовых актов.

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«Законопроектом предусматривается дополнение статьи 13.29 КоАП частью 6, которой вводится административная ответственность операторов связи либо лиц, действующим от имени оператора связи, за нарушение требований к оказанию услуг… иностранным гражданам и лицам без гражданства», — говорится в документе.

Отмечается, что для должностных лиц в случае нарушения предусмотрен штраф в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от одного до двух миллионов рублей.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что ведомство подготовит законопроект, запрещающий массовые спам-обзвоны. По его словам, из-за проблемы со спам-звонками у абонентов выработалось напряжённое отношение к любым входящим голосовым звонкам.