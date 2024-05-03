Минцифры предложило ввести штрафы за нарушения при оказании услуг связи
Минцифры предложило штрафы за нарушения при оказании услуг связи иностранцам
Москва, 3 мая, 2024, 03:08 — ИА Регнум. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предложило внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), включив туда административную ответственность в виде штрафа в размере от одного до двух миллионов рублей за нарушение операторами связи требований к оказанию услуг иностранцам и лицам без гражданства. Соответствующий законопроект размещён на портале проектов нормативных правовых актов.
«Законопроектом предусматривается дополнение статьи 13.29 КоАП частью 6, которой вводится административная ответственность операторов связи либо лиц, действующим от имени оператора связи, за нарушение требований к оказанию услуг… иностранным гражданам и лицам без гражданства», — говорится в документе.
Отмечается, что для должностных лиц в случае нарушения предусмотрен штраф в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от одного до двух миллионов рублей.
Как передавало ИА Регнум, ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что ведомство подготовит законопроект, запрещающий массовые спам-обзвоны. По его словам, из-за проблемы со спам-звонками у абонентов выработалось напряжённое отношение к любым входящим голосовым звонкам.