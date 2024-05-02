Киев, 2 мая, 2024, 21:27 — ИА Регнум. ВСУ испытывают большие трудности в зоне СВО, возникла реальная угроза того, что они потеряют контроль над Херсоном, заявила французская телекомпания RTS, ссылаясь на информацию от украинских военнослужащих.

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Артиллерист по имени Вадим, прибывший с передовой, пожаловался, что украинских бойцов, которых посылают на другой берег Днепра в Херсонской области, стало всё сложней прикрывать, они стали уязвимы перед ударами российской армии.

«Мы стараемся им максимально помочь, прикрыть нашу пехоту на левом берегу, но не можем этого сделать. К сожалению, они гибнут», — сказал он, признав преимущество России в беспилотниках, танках, самолётах и боеприпасах.

Боец также заявил, что худшее для украинской стороны ещё впереди. Российская армия постоянно бомбит позиции ВСУ в Херсоне, отметил он.

«Думаю, мы рискуем снова потерять город», — сказал артиллерист, добавив, что многие его сослуживцы думают так же.

Как заявили авторы материала, пообщавшись с украинскими военными, бойцы уже считают, что Украина проиграет в конфликте. Они также подозревают Киев в заговоре против своего народа.

Как сообщало ИА Регнум, украинские СМИ 30 мая уличили главкома ВСУ Александра Сырского во лжи, когда он заявил, что украинские войска взяли под контроль остров Нестрига под Херсоном, возле правого берега Днепра. Как оказалось, операцию по захвату острова не получилось завершить, там численное преимущество у российской армии.

2 мая украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне. В городе перед этим не объявили воздушную тревогу. Минобороны РФ пока не сообщало об ударах по позициям ВСУ в Херсоне, временно контролируемом Киевом.