Киев, 30 апреля, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский наврал, заявляя, что украинские военные якобы захватили остров Нестрига, расположенный юго-западнее Херсона, возле правого берега Днепра, сообщило 30 апреля издание «Страна. ua».

Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press Александр Сырский

По информации журналистов, операцию по захвату острова не получилось завершить, утром 30 апреля ситуация в том районе обострилась.

«Наших там численно меньше, мы не контролируем весь остров», — процитировало издание источник.

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские солдаты полностью зачистили от ВСУ село Крынки на левом берегу Днепра. Он отметил, что украинские военные продолжают пытаться высадиться на каком-нибудь из множества островов в пойме реки.

В марте президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию на фронте в Херсонской области, заявил, что командование ВСУ отравляло бойцов на убой, чтобы удержать Крынки. Он отметил, что это место было «мясорубкой» для украинских военнослужащих, при этом удержание села было бессмысленным с военной точки зрения.