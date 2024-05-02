Киев, 2 мая, 2024, 20:57 — ИА Регнум. Вооружённые силы России развивают успехи в зоне СВО, если ситуация будет также продолжатся, то они к осени выйдут к границам ДНР и ЛНР, заявил 2 мая киевский политолог Андрей Золотарёв в интервью журналисту Александру Шелесту (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

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Он назвал тревожным то, что происходит в районе Очеретино в ДНР. Там украинский фронт «трещит», российская армия вскоре может выйти на оперативный простор, сообщил политолог.

«Если оно дальше будет набирать эффект снежного кома, начнётся сворачивание фронта — тогда, собственно, россияне могут выйти к осени на границы Донецкой и Луганской областей (ДНР и ЛНР. — прим. ИА Регнум) полностью», — сказал Золотарёв.

Кроме того, по его мнению, при сохранении нынешних темпов наступления, возникнет угроза и для Днепропетровской области. Он назвал ситуацию грустной для Украины.

Как сообщало ИА Регнум, представитель оперативно-стратегической группировки войск ВСУ «Хортица» Назар Волошин 2 мая заявил, что украинское командование отправило резервы в район Очеретино, чтобы спасти ситуацию. Он признал, что российская армия добилась «тактических успехов» в этом районе.

Минобороны России 2 мая сообщило об освобождении села Бердычи в ДНР российскими бойцами. Кроме того, подразделения ВС РФ в этом районе улучшили позиции за сутки и нанесли удары по живой силе и технике ВСУ возле Воздвиженки, Калиново, Сокола, Новопокровского и Прогресса.