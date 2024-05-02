Лондон, 2 мая, 2024, 19:59 — ИА Регнум. Украинские военные жалуются на непредсказуемость действий российской армии, сообщило 2 мая агентство Reuters, ссылаясь на бойцов ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы можем провести спокойную ночь и просто наблюдать, а можем 15-20 раз бежать к оружию. И то же самое в течение дня», — рассказал журналистам артиллерист украинской армии Игорь Бойчак.

Он также посетовал на нехватку снарядов. Бойцы ВСУ видят, как наступает российская армия, но не могут это предотвратить. Бойчак также сообщил об опасности российских дронов.

«А нехватка свежей живой силы привела к тому, что они [украинские военные] рассредоточились и устают», — добавил он.

Командир батальона, попросивший не раскрывать его имя, заявил, что российская армия имеет преимущество в численности. Он также признал тактические успехи российских соединений.

Агентство Associated Press 2 мая заявило, ссылаясь на данные от украинских военных, что бригада ВСУ, оправленная для удержания Часова Яра, потеряла костяк, почти всех своих командиров, и была расформирована. Военных отправили на неподготовленные позиции, и они оказались легко уязвимы для ударов российской армии.

Главком ВСУ Александр Сырский в апреле на заседании контактной группы в формате «Рамштайн» признал, что обстановка на фронте сложная для украинской армии и, скорее всего, будет ухудшаться. Он также заявил, что украинские войска нуждаются в боеприпасах и технике.