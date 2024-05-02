Киев, 2 мая, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Украинская армия понесла большие потери в районе города Часов Яр в ДНР из-за отсутствия резервов и неподготовленности к оказанию сопротивления российской армии, 67-я бригада ВСУ полностью лишилась своего костяка. Об этом агентству Associated Press рассказал украинский военный.

Zuma/TASS

На условиях анонимности он поделился, что 67-ю бригаду ВСУ в Часов Яр перебросили в середине марта. Военные заняли позиции примерно в трёх километрах от города.

Прибывшие на место военные ожидали оборудованных блиндажей, лабиринта траншей и огневых позиций. Но картина оказалась иной: их ждали ямы, в которых кое-как удавалось спрятаться во время артобстрелов. Военные под огнём выбирались из ям и начинали копать в направлении друг друга траншеи, чтобы получить хоть какую-то связь. Из-за песчаной почвы при попадании снарядов только что вырытые траншеи осыпались.

В результате бригада, не имея возможности противостоять российской армии, отступила на два километра. Военный рассказал, что более ста украинских бойцов погибли или пропали без вести.

«Мы потеряли командиров отделений, командиров взводов, командиров рот и сержантов. То есть мы потеряли весь костяк бригады», — рассказал военный.

Подразделение в итоге расформировали, в потерях обвинили саму бригаду. Оставшиеся в живых командиры со своей стороны заявили, что у них не было ресурсов для победы.

Как сообщало ИА Регнум, в начале апреля советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВС России взяли под контроль все ведущие в Часов Яр дороги, и город начал терять статус важного логического центра для украинской армии.

В середине апреля украинские СМИ сообщили, что после потери позиций ВСУ в районе Часова Яра в 67-й отдельной механизированной бригаде начались проверки и перевод военных, которые были костяком подразделения. Командование пришло к выводу, что командиры бригады первыми отправляли в бой тех, кого недавно перевели в подразделение. В результате, по версии командования ВСУ, происходила потеря позиций.

В украинской армии называют возможную потерю Часова Яра началом дальнейших потерь территорий, поскольку российские военные, освободив город, получат исходную точку для наступления в направлении Константиновки.