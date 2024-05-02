Курск, 2 мая, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Беспилотник самолётного типа обнаружили утром 2 мая на крыше трансформаторной подстанции в Курской области, сообщает источник ИА Регнум.

РИА Новости

Как рассказал собеседник агентства, дрон нашли при осмотре инфраструктуры, которую киевский режим попытался атаковать в ночь на четверг, 2 мая.

О повреждениях подстанции не сообщается.

Ночью Украина предприняла попытки атаковать дронами сразу несколько российских регионов. Как сообщило Минобороны РФ, ночью были уничтожены 12 беспилотников ВСУ. В частности, в Брянской — пять БПЛА, в Курской — один, в Ростовской области — два и в Краснодарском крае — три беспилотника.

В течение дня ещё три дрона сбили над Белгородской областью.