Уфа, 2 мая, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Руководство уфимской команды Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» подписало новый контракт с главным тренером Виктором Козловым. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба клуба.

Alexander Kulebyakin/Global Look Press Виктор Козлов

Сроки нового соглашения не уточнили. В тренерский штаб войдут ещё несколько специалистов: Николай Цулыгин, Владимир Потапов, Дмитрий Мезенцев, Адриан Вальво и Евгений Бирюков.

Козлов находится на посту главного тренера «Салавата Юлаева» с 2022 года и до этого в течение двух лет работал в тренерском штабе уфимского клуба. Специалист также работал в магнитогорском «Металлурге» и выиграл с клубом Кубок Гагарина.

Как сообщало ИА Регнум, 1 мая защитник «Салавата Юлаева», рекордсмен КХЛ по количеству матчей Евгений Бирюков объявил о завершении игровой карьеры. Хоккеист играл за магнитогорский «Металлург» с 2005 по 2020 год, и с 2020 по 2024 год — за уфимский клуб.

Бирюков уточнил, что не прощается с хоккеем и именно завершает свою игровую карьеру. Он также поблагодарил своих первых тренеров Сергея Зинова и Андрея Шаянова.