Москва, 1 мая, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 1 мая потребовала от МИД Латвии предоставить список стран, которые направили Украине оружие с разрешением наносить удары по российской территории.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«МИД Латвии должен предъявить список этих стран, если не врёт», — написала дипломат в Telegram-канале.

Так Захарова отреагировала на заявление латвийского ведомства о получении Киева от отдельных западных партнёров оружия с разрешением использовать его для ударов по территории России. Об этом в тот же день сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, по словам которой, страны меняют отношение к передаче ВСУ оружия с публичной оговоркой о необходимости избегать его применения на территории России, и уже сейчас есть государства, отказавшиеся от такого ограничения. Браже добавила, что о снятии данных ограничений не говорилось публично и это, по её мнению, не стоит обсуждать вслух.

Как сообщало ИА Регнум, 11 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский подписал двустороннее соглашение о безопасности с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. Как сообщил глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Латвия будет предоставлять Украине военную помощь в размере 0,25% своего ВВП ежегодно и возьмёт на себя 10-летние обязательства по поддержке Киева в вопросах кибербезопасности, разминирования и беспилотных технологий.

В то же время ВСУ неоднократно пытались атаковать и атаковали населённые пункты приграничных российских регионов, под постоянными ударами находятся Белгородская и ещё несколько областей. ВСУ используют для ударов артиллерию, миномёты и беспилотники-камикадзе.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что удары киевского неонацистского режима по территории страны не останутся безнаказанными.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь заявлял, что Киев не оставит попытки использовать дроны для террористических атак на Россию, что только подтверждает необходимость продолжения СВО.