Киев, 8 июля, 2023, 19:35 — ИА Регнум. Половина объектов украинской энергосистемы имеет повреждения, а часть из них разрушена полностью и не подлежит восстановлению. Об этом 8 июля заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в эфире телемарафона, который транслируют украинские телеканалы.

«50% всей энергосистемы повреждено. Верифицировано у нас 271 попадание разного рода», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года Вооружённые силы РФ начали наносить удары по объектам украинской энергосистемы в ответ на теракт на Крымском мосту.

Минэнерго Украины 18 мая сообщило о повреждении объектов энергетики на территории страны в результате ударов. В результате без света остались более 20 населённых пунктов. Также сообщили о проблемах с электроэнергией в Хмельницкой и Николаевской областях. По данным ведомства, в зону отключения электроэнергии попали 1,7 тысячи потребителей.

В начале мая в результате ракетного удара по территории Украины сетевая инфраструктуре в Херсонской и Днепропетровской областях получила серьёзные повреждения.