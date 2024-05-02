Киев, 2 мая, 2024, 04:16 — ИА Регнум. Россия за последние два года достигла ощутимых успехов в области производства вооружений и превзошла Запад в «военных усилиях», заявил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

«Когда я смотрю на то, чего достигла Россия в восстановлении производства… промышленной базы и чего на данный момент достиг весь Запад, мы должны посмотреть правде в глаза и признать, что Россия более эффективна в своих военных усилиях», — признал Кулеба.

По его словам, западные союзники, несмотря все свои усилия, не поспевают за темпами российского производства. Кроме того, Киев до сих пор не получил обещанную Соединёнными Штатами Америки военную помощь, что существенно осложняет положение Украины в конфликте.

Кулеба отметил, что за последние два года Россия стала успешнее в производстве оружия, чем весь западный альянс, в связи с чем перед Западом встаёт большой вопрос о его боеспособности и готовности противостоять кризисам подобного масштаба.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Киев заявил, что Украина недополучила большую часть оружия, обещанного странами альянса, что привело к серьёзным последствиям на фронте. Столтенберг упомянул, что Соединённые Штаты Америки потратили не один месяц на одобрение пакета военной помощи, оставив Украину без необходимых средств противовоздушной обороны, а Европейский союз не смог поставить обещанное количество снарядов.

Как передавало ИА Регнум, российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от поставок Киеву вооружений, которые только затягивают конфликт, никак при этом не влияя на ход специальной военной операции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Запад, поддерживая Украину, лишь истощает собственные ресурсы.