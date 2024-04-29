Киев, 29 апреля, 2024, 15:58 — ИА Регнум. НАТО видит на фронте последствия того, что Украина недополучила оружия, которое ей пообещали страны альянса, заявил 29 апреля генсек организации Йенс Столтенберг в ходе визита в Киев.

Klaus-Dietmar Gabbert/Global Look Press

Он подчеркнул, что Украина в полном объёме не получила того, что ей обещали страны НАТО. Что касается США, страна не один месяц потратила на одобрение пакета помощи Киеву, и при этом страны ЕС не поставили обещанное количество снарядов, заявил генсек НАТО.

«И всё это имело серьёзные последствия на фронте. Мы видим эти последствия сейчас», — сказал Столтенберг.

Как сообщало ИА Регнум, генсек НАТО прибыл 29 января в Киев с необъявленным визитом. Состоялись его переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским. По словам генсека альянса, Украина ещё не проиграла, поэтому НАТО ждёт от стран-членов выполнения обещаний по поставкам вооружений.

Американский сенат 23 апреля одобрил законопроект об оказании военной помощи Украине. Президент Джо Байден в этот же день подписал закон о предоставлении военной помощи Украине и заявил, что поставки оружия и боеприпасов в ВСУ возобновят в ближайшее время.

Комментируя это решение, депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что украинцам пора направить оружие, которое они получают от НАТО, против Зеленского, который ведёт страну к полному исчезновению нации.

Как отметил посол России в США Анатолий Антонов, в связи с поставками в ВСУ дальнобойных ракет ATACMS возрастает угроза безопасности российских регионов. Он назвал ложью обещания Вашингтона, касающиеся того, что ВСУ не будут применять ракеты против России.