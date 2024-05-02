Вашингтон, 2 мая, 2024, 03:16 — ИА Регнум. Ещё один информатор о нарушениях при производстве самолетов Boeing Джошуа Дин неожиданно заболел и скончался в США. Об этом 1 мая сообщает издание Seattle Times.

Bernie Roddam/Global Look Press

«Джошуа Дин, бывший аудитор качества у поставщика Boeing компании Spirit AeroSystems и один из первых источников утечек о возможном игнорировании производственных дефектов у модели 737 MAX, скончался после короткой и внезапной болезни», — сообщает издание.

Отмечается, что Дину было 45 лет, он проживал в штате Канзас. Мужчина вёл здоровый образ жизни и практически не болел. В апреле Дин попал в больницу с жалобами на проблемы с дыханием, позднее у него обнаружили бактериальную инфекцию. Затем у мужчины начался отказ органов, две последние недели перед смертью пациент был в критическом состоянии.

Дин одним из первых пожаловался американскому авиарегулятору на производственные дефекты при выпуске модели Boeing 737 в компании Spirit. Кроме того, он давал показания в рамках иска к акционерам компании, сообщает издание.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 12 марта в своем фургоне в штате Южная Каролина был найден мёртвым 62-летний Джон Барнетт, 32 года проработавший в компании Boeing и неоднократно сообщавший о нарушениях. В начале марта он давал показания в суде против компании. Мужчина скончался от ранения, «нанесённого самому себе». Расследование продолжается.

В марте самолёт Boeing 777-200, принадлежащий авиакомпании United Airlines, потерял шину при вылете из аэропорта Сан-Франциско в Японию и совершил вынужденную посадку в Лос-Анджелесе. На борту находилось 249 человек, из них 235 пассажиров, десять стюардесс и четыре пилота.

Примерно в 50 самолётах Boeing 737 обнаружили несоответствие отверстий в фюзеляжах, все авиалайнеры будут направлены на доработку.