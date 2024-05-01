Баткен, Киргизия, 1 мая, 2024, 15:31 — ИА Регнум. В Киргизии на границе с Таджикистаном 1 мая произошло землетрясение магнитудой 4. Об этом сообщил институт сейсмологии Киргизии на сайте.

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Землетрясение произошло в 4:37 мск (в 7:37 по местному времени) в 18 км на юго-запад от села Карамык, в 25 км юго-западнее села Шибээ, в 105 км от города Баткена.

В обоих сёлах интенсивность землетрясения составила примерно 2,5 балла, отметили сейсмологи. Толчки также ощутили в Таджикистане.

Позже, в 09:02 мск (в 12:02 по местному времени), в Киргизии произошло второе землетрясение магнитудой 3,8. Очаг залегал на глубине 13 км в горах Заалайского хребта, в девяти километрах к юго-востоку от села Бор-Дёбе. Интенсивность в Бор-Дёбе составила 3 балла.

Предыдущее землетрясение на границе Киргизии и Таджикистана сейсмологи зафиксировали вечером 28 апреля. Магнитуда составила 3,1.

Как сообщало ИА Регнум, 27 апреля землетрясение магнитудой 6,5 произошло у побережья Японии на острове Хонсю — в 784 км к юго-востоку от города Хамамацу.

Мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 6,5 произошли 3 апреля на Тайване. В результате погибли десять и пострадали порядка тысячи человек. Землетрясение оказалось сильнейшим за последние 25 лет. Сильнее всего пострадал город Хуалянь, где обрушилось несколько зданий.