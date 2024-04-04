Тайбэй, 4 апреля, 2024, 06:25 — ИА Регнум. Как минимум 322 повторных подземных толчка зафиксировали сейсмологи на Тайване. Об этом 4 апреля сообщает ТАСС на основе данных Центрального метеорологического управления острова.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

По данным на 08:30 по местному времени (03:30 мск), произошло четыре афтершока магнитудой более 5,0. При этом по состоянию на вечер 3 апреля, 18:01 по местному времени (13:01 мск), количество афтершоков магнитудой от 3,0 составило 167, при этом у двух из них магнитуда составила более 6,0.

Ранее ИА Регнум сообщало, что число погибших в результате землетрясения на Тайване достигло девяти человек, пострадали 1038 человек, 93 человека оказались в ловушке и ожидают помощи спасателей, ещё 52 человека числятся пропавшими без вести.

Самое мощное за последние 25 лет землетрясение произошло на Тайване утром 3 апреля. Магнитуда самых сильных подземных толчков достигла 7,7 и 6,5. Землетрясение ощущалось в провинциях Фуцзянь и Цзянси на востоке Китая, в южных префектурах Японии объявили угрозу цунами.