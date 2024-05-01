Нью-Йорк, США, 1 мая, 2024, 10:38 — ИА Регнум. Американский писатель, сценарист и переводчик Пол Остер ушёл из жизни в возрасте 77 лет. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на его подругу Джеки Лайден.

Tomi Hänninen/Global Look Press Пол Остер

Уточняется, что Остер скончался в своём доме в Бруклине из-за осложнений после рака легких.

Писатель родился 3 февраля 1947 года в штате Нью-Джерси и стал известен после «Нью-Йоркской трилогии» (1987), в которую входят романы «Стеклянный город», «Призраки» и «Запертая комната». Остер также является автором книг «Храм Луны» (1989), «Мистер Вертиго» (1994), «Книги иллюзий» (2002) и др. Получил французскую литературную премию Медичи за роман «Левиафан» (1992).

Писатель также писал сценарии. Фильм «Дым» (Smoke, 1994) с его сценарием в 1995 году получил премию «Серебряный медведь» на Берлинском кинофестивале. Остер также являлся режиссёром и сценаристом фильма «Где ты, Лулу?» (1998).